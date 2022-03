Rewolucja podatkowa PiS. "Są zmiany, które wprowadzają zamieszanie"

– Zmian jest stosunkowo dużo. Mamy ledwie końcówkę marca, jesteśmy po bardzo dużej zmianie przepisów podatkowych, która weszła w życie z początkiem stycznia, potem były kolejne zmiany, teraz dostaliśmy kolejny dokument, który zawiera ok. 80 stron przepisów i uzasadnienia - powiedział w programie "Money. To się Liczy" Michał Panek, doradca podatkowy w CRIDO. – Są zmiany zdecydowanie pozytywne, jak obniżenie stawki PIT, powrót do możliwości złożenia zeznania wspólnie z małoletnim dzieckiem, ale są też zmiany, które wprowadzają duże zamieszanie. Mowa np. o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej – dodał.