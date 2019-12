Robaki w fasoli z sieci Carrefour. Sklep wycofuje całą partię

Pani Angelika kupiła w jednym z krakowskich sklepów Carrefour dwa opakowania fasoli typu jaś karłowy. Jednak po wrzuceniu zawartości do garnka z wodą apetyt jej przeszedł. Jej oczom ukazał się bowiem robak. Sieć podejmuje zdecydowane kroki.

Co jakiś czas donosimy wam o "białkowych dodatkach" w produktach spożywczych. Ostatnio były to robaki w mieszance bakalii ze sklepu Auchan, o czym pisała moja redakcyjna koleżanka. Niestety, ponownie ten nietypowy "wsad" znalazł się w jedzeniu. Przypadek jest o tyle ciekawy, że nie był to produkt na wagę (jak to najczęściej bywa).