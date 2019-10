Robaki w orzechach z Auchan. Pani Anna nie mogła w to uwierzyć

Pani Anna kupiła w sklepie Auchan mieszankę orzechów na wagę. Zaczęła jeść i zamarła, bo w środku ukrywał się biały robak. Jak się potem okazało… niejeden.

Dzwonię do łódzkiego sklepu, aby opowiedzieć o przypadku pani Anny. - Nikt nie zgłaszał problemów związanych z tą mieszanką bakalii. Nie wiem, co mogę pani więcej powiedzieć na ten temat, nie mam pojęcia, jak to się mogło stać - tłumaczy pani, która odbiera telefon. Zostaję przekierowana do kierownika działu, który zapewnia mnie, że produkty są codziennie przebierane, a ich jakość sumiennie sprawdzana. - Wie pani, mówimy o jednej sztuce, to może się wydarzyć, że jakiś tam robaczek wszedł do tego orzecha - mówi mężczyzna. Proszę go o kontynuowanie wypowiedzi. - Nie ma takiej opcji, że my zamawiamy takie produkty i je sprzedajemy, to nie z naszej winy - dodaje pracownik.