Robert Kubica ma zegarek sygnowany swoim nazwiskiem. Powstało tylko 250 sztuk

Szwajcarska firma Oris wprowadziła właśnie na rynek nowy zegarek, którego tarczę zdobi podpis polskiego kierowcy Formuły 1. Cena to prawie 5 tysięcy złotych.

Zegarek Oris Robert Kubica Limited Edition powstał z okazji powrotu Kubicy do Formuły 1 i patrząc na jego design łatwo można w nim odnaleźć sportowy charakter. Czarna tarcza jest zamknięta w stalowej kopercie.

To jednak nie pierwszy zegarek z podpisem Roberta Kubicy. Wcześniej taką maszynę wyprodukowała Certina. Obecnie cena noweg egzemplarza sięga (na Allegro) nieco ponad 4 tysięcy złotych.

Kubica zaczął ścigać się w Formule 1 w 2006 roku, ale jego kariera została zahamowana 2011 roku, kiedy uległ dramatycznemu wypadkowi podczas rajdu samochodowego we Włoszech. W trakcie kolejnych lat dochodził do formy, dalej ścigając się w rajdach. Jednak o powrót do Formuły 1 było dużo ciężej.