Rolnicy oburzeni wysokością renty alkoholowej. "Wysoce demoralizujące"

Wielkopolska Izba Rolnicza, cytowana przez serwis farmer.pl, zwraca uwagę na to, że najniższa emerytura rolnicza, po co najmniej 25 latach ciężkiej pracy na roli i opłacaniu składek na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe, od 1 marca 2024 r. wyniesie tyle samo, czyli 1780,96 zł. Izba wyraziła swoje niezadowolenie, wskazując, że jest to niebywałe i "wysoce demoralizujące" dla społeczeństwa, oraz apelowała do decydentów o przemyślenie tej kwestii, zaznaczając, że niedocenianie ciężkiej pracy rolników może prowadzić do braku chętnych do pracy w tym sektorze.