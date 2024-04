Rolnicy pokazali zmarznięty rzepak. Co będzie z cenami oleju?

- Zgodnie z komunikatami fala przymrozków ma się zaraz skończyć i wtedy będziemy mogli ocenić, na ile to zaszkodziło roślinom. Z południa Polski dochodzą sygnały, że lokalnie pojawiły się także dość intensywne opady śniegu, które połamały rozgałęzienia rzepaku. To na pewno źle wpłynie na dojrzewanie, ale jest to sytuacja bardzo punktowa i lokalna, której nie odnosimy do całej Polski - zaznacza Młodecki.