Rosja kręci bat na uciekinierów. Osoby, które opuściły kraj w obawie przed mobilizacją, zapłacą wyższe podatki

Wyższe podatki dla Rosjan, którzy uciekli z kraju

Jak czytamy w artykule w portalu dw.com, od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę (czyli 24 lutego tego roku) liczni obywatele Rosji opuścili swoją ojczyznę. Według dw.com wiele osób wyjechało między innymi do Gruzji, kiedy we wrześniu do wojska powołano do 300 tys. rezerwistów.