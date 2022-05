Rosjanie ukradli maszyny rolnicze warte 5 mln dolarów. Mają problem, by je uruchomić

Według cytowanego biznesmena część łupu została wywieziona do odległej o ponad 1,1 tys. kilometrów wsi w pobliżu Groznego, stolicy Czeczenii. Można to było stwierdzić na podstawie zainstalowanych w maszynach nadajników GPS. "Kiedy najeźdźcy dojechali kombajnami do Czeczenii, odkryli, że nie mogą ich nawet uruchomić, bo zostały zdalnie zablokowane" – powiedział Ukrainiec. Przyznał jednak, że mimo to możliwe jest ponowne uruchomienie skradzionego sprzętu albo sprzedanie go na części.