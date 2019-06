Rosną wymagania Polaków względem piw. Sklepy głównie stawiają na bezalkoholowe i smakowe

W porównaniu do I kwartału ub. roku wzrosła promocja piw w sieciach handlowych o 19 proc. W tej kategorii zdecydowanie najbardziej poszły w górę bezalkoholowe trunki – aż o 90 proc. Największy przyrost odnotowały w hipermarketach – 193 proc. Na drugim miejscu znalazły się smakowe piwa. Ich udział w gazetkach zwiększył się o 57 proc.

– Z analizy firmy Hiper-Com Poland wynika, że w I kwartale tego roku, w stosunku do pierwszych trzech miesięcy ub. roku, sieci handlowe ogólnie zwiększyły promocję piwa o 19 proc. Zaobserwowany wzrost jest połączony z mocnym rozwojem branży piwowarskiej. Portfolio poszczególnych marek rozrasta się, a wprowadzanie na rynek nowych produktów siłą rzeczy wymaga większej aktywności promocyjnej. W sklepach pojawia się coraz więcej nowości i to już nie tylko od znanych producentów – mówi Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Najbardziej zwiększyła się promocja piw bezalkoholowych, bo aż o 90 proc. Jak wyjaśnia Julita Pryzmont, Business Development and Communication Director w Hiper-Com Poland, ma to związek z dynamicznym rozwojem tego segmentu. Wybór i jakość w jego obrębie stale wzrasta, co powoduje, że każdy smakosz jest w stanie znaleźć napój odpowiadający jego upodobaniom. Producenci, konkurując ze sobą, nieustannie wprowadzają nowe smaki. A nowości trzeba przecież komunikować konsumentom. Promocje stanowią do tego doskonałą okazję.