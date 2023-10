Rośnie liczba oszczędzających w PPK. Miliony Polaków w rządowym programie

Jak podaje PFR Portal PPK, na postawie wrześniowych wyników, na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD (Fundusz Zdefiniowanej Daty), znajduje się średnio od 5 582 zł do 6 300 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 114 proc. do 129 proc. zysku.