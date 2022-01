Rośnie pesymizm wśród Polaków. Podwyżki uderzają, trzeba zaciskać pasa

Rośnie pesymizm

- W Polsce najbardziej wzrósł odsetek wskazujących, że boi się chodzić do restauracji - z 41 proc. do 53 proc., a w przypadku innych aktywności zmiany wyniosły od 9 pkt proc. dla uczestnictwa w masowych wydarzeniach do 2 pkt proc. dla podróży lotniczych. Nie oznacza to powrotu do wartości z początków pandemii, ale odpowiedzi są wyraźnie bardziej pesymistyczne - wylicza.