Gigantyczne kolejki na stacjach paliw. Kierowcy tankują na zapas w obawie przed podwyżkami i reglamentacją

Dostawy z Rosji przebiegają bez zakłóceń

Transport rosyjskiej ropy naftowej dostarczanej do Polski rurociągiem "Przyjaźń", tranzytem przez Białoruś, odbywa się zgodnie z harmonogramem - poinformowała w czwartek rzeczniczka PERN Katarzyna Krasińska. PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. na terenie naszego kraju rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii PKN Orlen w Płocku oraz Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający bazy magazynowe surowca i paliw.