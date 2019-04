Rozbita kumulacja w Lotto. Jest nowy milioner

Kumulacja, która narastała od połowy marca w Lotto, została właśnie rozbita. I to przez jedną osobę. Szczęśliwiec, który trafił "szóstkę", wygrał ponad 18 mln zł. Trafił na listę 1294 lottomilionerów w Polsce.

18 mln 268 tys. 513 zł i 30 groszy. Dokładnie tyle wygrał szczęśliwiec, który przed sobotnim losowaniem Lotto wytypował dobre liczby. Dla niego Święta Wielkanocne były wyjątkowo szczęśliwe. Teraz czeka go odbiór nagrody, opłacenie podatku (w wysokości 10 proc.) i już może wydawać wygraną.

Ostatecznie do dyspozycji będzie miał ponad 16 mln zł. To równowartość 30 mieszkań w Warszawie. Za tę sumę można kupić również około 25 superszybkich samochodów (o wartości 600 tys. zł każdy).

Wylosowane liczby, które przyniosły nowemu milionerowi szczęście, to: 5, 26, 27, 35, 42, 48.

18 mln zł to olbrzymie pieniądze, choć do rekordowych wygranych brakuje dużo. Najwyższa, jak do tej pory, wygrana padła w marcu 2017 roku. Szczęśliwiec ze Skrzyszowa zainkasował wtedy prawie 37 milionów złotych. W historii Lotto już sześć razy padały wygrane powyżej 30 milionów złotych.