Rubel wraca do poziomów sprzed wojny. "Wielu wieszczyło bankructwo Rosji"

Rubel wraca do poziomów sprzed wojny. Jak mówił w radiowej "Jedynce" prezes PiS Jarosław Kaczyński, rynki „przyzwyczaiły się” do wojny. - Wielu wieszczyło bankructwo Rosji. Ale Rosja ma na tyle dużo rezerw, żeby obsługiwać dług zagraniczny na bieżąco. Kilka tygodni temu Rosja zapłaciła ponad 100 mln dolarów. Przy rezerwach sięgających kilku miliardów to nie jest dużo – powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Marek Belka, były prezes NBP.