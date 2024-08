Ruszyły czternastki. Takie wypłaty dostanie 740 tys. emerytów [TABELA]

ZUS informuje redakcję WP Finanse, że czternasta emerytura nie będzie podlegała potrąceniom , takim jak zajęcia komornicze . Co więcej, nie będzie uwzględniana przy ustalaniu dochodu podczas ubiegania się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych .

W tym roku rząd postanowił, że czternaste emerytury trafią do seniorów we wrześniu. Jednak jedna grupa emerytów i rencistów (z wypłatami świadczeń pierwszego dnia miesiąca) dostanie swoje dodatki już dzisiaj, ponieważ 1 września to niedziela. Czternastki będą wypłacane automatycznie razem z regularnym świadczeniem.