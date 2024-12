Patologia w fotowoltaice. Ujawnili, jak działali nieuczciwi handlowcy

Nabór wniosków do programu jest obecnie wstrzymany, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pracuje nad jego nową wersją. Nowa odsłona "Czystego Powietrza" ma się pojawić na wiosnę 2025 roku.

Program "Czyste Powietrze" , którego celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce, stał się polem do nieuczciwych praktyk. Jak podaje portal xyz.pl, za każdą podpisaną umowę handlowcy mogli zarobić od 10 do 35 tys. zł. Najlepsi sprzedawcy dostawali służbowe luksusowe auta, drogie zegarki i zagraniczne wycieczki.

Praca handlowców polegała na odwiedzaniu od 20 do 50 domów dziennie w poszukiwaniu potencjalnych klientów. Najbiedniejsze gospodarstwa domowe były w tej sytuacji najcenniejszym łupem, bo mogły otrzymać nawet 100 proc. dofinansowania w wysokości 135 tys. zł,

W praktyce pieniądze te były przelewane na konta firm, które wykonywały termomodernizację budynku, a do tego np. montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych. Co ważne, połowa przyznanej dotacji płynęła do firm w formie zaliczki, zanim jeszcze ekipa remontowa docierała na miejsce. W skrajnych przypadkach, aby uzyskać podpisy, proponowano klientom drobne prezenty lub nawet alkohol.