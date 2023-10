ZUS już wytypował firmy. Poszły pisma. Ruszyły kontrole

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" Zakład Ubezpieczeń Społecznych przetwarza ok. 200 TB danych o swoich klientach. To tyle, ile 78 mln stron dokumentów tekstowych czy PDF. Samych zwolnień lekarskich jest ok. 2 mln miesięcznie. Taka ilość dokumentacji jest niemożliwa do przerobienia dla pracowników urzędu.