Ryanair bez ogródek o polskim lotnisku. To dlatego go na nim nie ma

Port lotniczy w Warszawie-Radomiu, który rozpoczął działalność w kwietniu 2023 roku, wciąż ma problem z przyciągnięciem większości pożądanych przez siebie przewoźników. Obecnie obsługiwane są jedynie dwie regularne trasy: do Larnaki na Cyprze obsługiwanej przez Wizz Air (tylko do końca marca) oraz do Rzymu dzięki PLL LOT. W roku otwarcia lotnisko gościło również przewoźników czarterowych takich jak Enter Air, Air Montenegro, Sky Line Express oraz LOT Charters.