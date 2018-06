Ryanair ostrzega: loty mogą być odwoływane przez gigantyczny strajk

Prezes Ryanaira Michael O’Leary zaapelował do pasażerów, by uzbroili się w cierpliwość w letnie miesiące. Loty mogą być odwoływane przez gigantyczny strajk kontrolerów lotów we Francji.

Przez najbliższe 5 lat Ryanair chce podwoić liczbę pasażerów w Warszawie (Shutterstock.com)

Francuscy kontrolerzy lotów już w ten weekend zaczęli strajk. Ma być on kontynuowany w większość wakacyjnych weekendów. - Trzeba się przygotować na spore zawirowania - nie ukrywa szef Ryanaira. - Tysiące pasażerów mogą ucierpieć, setki lotów mogą zostać odwołane - powiedział O’Leary w wywiadzie dla telewizji Sky News.

Przez Brexit będą problemy z lotami Ryanair? Zobacz wideo:

Prezes irlandzkich linii lotniczych wyjaśnił, że dotnknięte protestami mogą być nie tylko loty do Francji. Kłopoty mogą mieć nawet ci pasażerowie, których trasy lotnicze prowadzą nad tym krajem.

Michael O’Leary wezwał również Komisję Europejską by zajęła się problemem i nie doprowadziła do strajku na szeroką skalę. Już w maju tego roku musiał anulować ponad tysiąc lotów z powodu podobnych strajków. Loty odwoływały też inne linie, na przykład easyJet.