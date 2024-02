Rząd dosypie pieniędzy byłym sołtysom. Podwyżka od marca

Mimo tak jasno określonych warunków, ustawodawca nie ustrzegł się jednak błędów. Dziennik Gazeta Prawna pisał, że z programu nie skorzystało 1185 osób, które w teorii spełniają warunki. Zdarza się bowiem, że sołtys nie osiąga zakładanego minimum 8 lat, choć pełnił funkcję przez dwie kadencje. By doszło do takiej sytuacji wystarczy, że wybory zostaną zorganizowane kilkanaście dni przed upływem pełnych 4 lat. Największych pechowcom do otrzymania świadczenia zabrakło zaledwie kilku dni.