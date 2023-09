Rząd się pogubił ws. czternastek. Emeryci zapłacą podatek

Część seniorów zapłaci podatek za czternastą emeryturę. Jest to efekt Polskiego Ładu, który wprowadził sam rząd, ale najwyraźniej zapomniał o tych przepisach. - Tak to jest niestety, jeżeli z góry zakładamy, jak w komunizmie, że każdy ma tak samo i tyle samo, to potem przychodzi zaskoczenie - ocenia doradca podatkowy Radomir Szaraniec dla serwisu prawo.pl.