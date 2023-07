Wyłączają turystom prąd. Egipt ma gigantyczny problem z energią, a może być jeszcze gorzej

Przerwy w dostawach prądu w Egipcie

Electricity Holding Company (EEHC), czyli firma dostarczająca energię elektryczną w Egipcie, ogłosiła w niedzielę konkretne ramy czasowe w trakcie których można się spodziewać braku prądu. I tak, prąd może zostać wyłączany tylko w ciągu 20 minut - licząc od dziesiątej minuty przed każdą pełną godziną do dziesiątej minuty po każdej pełnej godzinie, czyli np. od godz. 7.50 do 8.10, czy od godz. 20.50 do godz. 21.10. Jeżeli w tym czasie prąd zostanie wyłączony - przerwa w dostawie energii elektrycznej trwać będzie 60 minut.