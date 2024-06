Co zrobić, gdy odmówiono ci kredytu hipotecznego? 5 kroków awaryjnych

W kwietniu o kredyty hipoteczne wnioskowało 32 tys. osób, co oznacza wzrost o 55 proc. rok do roku i o 9 proc. w stosunku do marca. Z kolei wartość zapytań kredytowych wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o niemal 60 proc. Średnia kwota wnioskowanego kredytu wzrosła do 433 tys. zł. Jest więc o prawie 13 proc. wyższa niż w kwietniu 2023 r. i zaledwie o 2 tys. złotych niższa niż w rekordowym grudniu 2023 roku. Związane jest to oczywiście z rekordowymi cenami mieszkań, które jak wynika z analizy serwisu RynekPierwotny.pl w ciągu roku w największych miastach podrożały nawet o 20 proc.