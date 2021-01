Są nowe podatki, nie ma nowych ulg. Co odliczymy od podatku w tym roku?

Podatki w 2021 r. Niektórzy zaoszczędzą

Pierwszy to "zerowy PIT dla młodych", czyli zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26. roku życia. Druga sprawa to ulga termomodernizacyjna dla osób robiących remont w sposób, który wpłynął na redukcję zużycia energii. Trzecia – stosunkowo mało znana – to możliwość odpisania darowizny na cele edukacji zawodowej. W ten sposób można odliczyć do 6 proc. osiągniętego dochodu.