Premier Mateusz Morawiecki postanowił skierować do Trybunału Konstytucyjnego (TK) wniosek dot. zbadania zgodności z konstytucją przepisów, które zostały zastosowane do wydania uchwały trzech izb SN ws. statusu sędziów wskazanych przez KRS.

Sąd Najwyższy. Morawiecki odsyła uchwały SN do Trybunału Konstytucyjnego

Mueller ocenił również, że uchwałę SN wydano pomimo zabezpieczenia "wynikającego ze sporu konstytucyjnego między Sądem Najwyższym a parlamentem". Rzecznik zasugerował jednocześnie, że uchwały zmierzają do podważenia podstawowych zasad ustrojowych państwa, a Sąd Najwyższy nie ma kompetencji, by móc stworzyć treść obowiązujących przepisów prawa.

Sąd Najwyższy. Małgorzata Gersdorf w odpowiedzi na wniosek premiera do TK

Prezes SN Małgorzata Gersdorf odpowiedziała na wniosek premiera do Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając, że Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa wkraczania w funkcję orzeczniczą sądów. Zaznaczyła jednocześnie, że nie posiada wiedzy na temat tego, co dokładnie znajdzie się we wniosku premiera.