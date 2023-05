Salmonella w kebabie. Klienci się zatruli, właściciele przepraszają

Salmonella w mięsie wołowym

Piri-Piri Kebab w Lublinie to niezwykle popularny lokal - na Facebooku obserwuje go aż 72 tysiące osób. Dlatego sprawa zatruć stała się głośna w całej Polsce, a właściciele opublikowali w serwisie społecznościowym dokładne wyjaśnienia. We wtorek poinformowali oni, że w ubiegły czwartek 4 maja zamknęli lokal i zgłosili się do sanepidu z wnioskiem o kontrolę. W środowym wpisie poinformowali natomiast o jej wynikach.