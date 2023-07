Sankcje uderzają w fanów Barbie. By obejrzeć film, lecą do Kazachstanu

Władimir Szuszwalow nie jest jedynym mieszkańcem Rosji, który wpadł na pomysł wyjazdu do innego kraju, aby zobaczyć najnowszy film o kultowej lalce. Na Twitterze (od niedawna "X") wybuchła dyskusja pod jednym z postów, gdzie użytkownik zastanawiał się nad wylotem do Gruzji - opisuje The Moscow Times. Wiele osób skrytykowało ten pomysł, nazywając to "imperializmem".