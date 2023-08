Schował Teslę w namiocie i zaczął ładowanie. "Sytuacja kuriozalna"

Tesla zapowiedziała, że zmieni proces produkcji samochodów. Wszystko po to, by pojazdy elektryczne były tańsze. Obecnie najtańsza Tesla kosztuje powyżej 40 tys. dolarów, czyli ok. 165,89 tys. zł. Zmienić się ma przede wszystkim model montażu pojazdów. Wszystko po to, aby zwiększyć liczbę aut wyjeżdżających z taśm fabryk.