Ścigali ich 10 lat. Pięciu członków szajki, w tym jej szef, stanie przed sądem

Zaś członkom grupy przestępczej: Andrzejowi Z. Marcinowi H., Markowi M. i Dorianowi A. grozi do 5 lat więzienia. W stosunku do dwóch podejrzanych materiały wyłączono do odrębnego postępowania i zawieszono, zaś przeciwko pięciu osobom w wieku od 39 do 68 lat Prokuratura Regionalna w Rzeszowie skierowała akt oskarżenia.