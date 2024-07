Setki tysięcy wakatów w Europie. Oto kogo szukają pracodawcy

Problem wakatów dotyczy również brytyjskiego projektu realizowanego przez EDF, elektrowni jądrowej Sizewell C w Suffolk. Projekty te są częścią zobowiązania Wielkiej Brytanii do czterokrotnego zwiększenia mocy elektrowni jądrowych do 2050 roku. Rząd przewiduje, że osiągnięcie tego celu w bieżącej dekadzie będzie wymagało zaangażowania 123 tys. osób.