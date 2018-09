Sezon grzewczy to pojęcie względne. Mieszkańcy są na łasce zarządów spółdzielni

Kto decyduje, kiedy włączone zostanie ogrzewanie? Teoretycznie mówią o tym przepisy, w praktyce - decydują spółdzielnie. - Jesteśmy na łasce zarządów - denerwują się mieszkańcy. Jednak spółdzielnie odpowiadają, że na zgłoszenia reagują szybko i tylko ewentualne naprawy mogą być przyczyną opóźnienia.

Ogrzewanie w domach. Decyduje zarząd, mieszkańcy mogą tylko prosić o ciepło

- Mamy włączone ogrzewanie już od kilku dni. Włączyliśmy po telefonach mieszkańców, którzy się tego domagali - słyszymy z kolei w spółdzielni "Wspólny Dom" w Szczecinie. O tym, kiedy będzie ciepło, mogą decydować zarządy spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, bo konkretnych przepisów co do sezonu grzewczego nie ma. Jest tylko rozporządzenie ministerialne . Definiuje ono minimalne temperatury w pokojach. I tak w pokojach i przedpokojach powinniśmy mieć przynajmniej 20 stopni Celsjusza, ale już w kuchni - minimum 24 stopnie.

Mieszkańcy często jednak się denerwują, że przepisy dotyczące grzania są za mało konkretne, a przez to spółdzielnie często zwlekają z włączeniem ogrzewania. - U nas kaloryfery są ciepłe zawsze dopiero pod koniec września, gdy już jest naprawdę zimno. Na nic zdają się apele do władz spółdzielni. Na pewno chodzi o oszczędności - mówi nam mieszkanka jednego z bydgoskich bloków. Zawsze więc mieszkańcy, którym jest zimno, powinni dać znać swojej spółdzielni. W nadziei, że władze zadziałają szybko.

Aby włączyć ogrzewanie, potrzeba zwykle tylko kilka godzin

Nieraz władze spółdzielni tłumaczą opóźnienia "niezbędnymi naprawami", inne mówią, że potrzeba czasu, by włączyć wszystkie urządzenia. Jednak Małgorzata Kuś ze spółki Tauron Ciepło mówi nam, że wcale długo czekać nie trzeba. - Włączamy ogrzewanie na tzw. żądanie, czyli na wniosek odbiorcy - na przykład spółdzielni mieszkaniowej. Dostawa ciepła jest z zasady uruchomiana bardzo szybko, może potrwać od kilku do maksymalnie 12 godzin - mówi nam rzeczniczka spółki. Zaznacza jednak, że to spółdzielnia musi sprawdzić stan wszystkich rur oraz instalacji. - Przed włączeniem ogrzewania odbiorca powinien sprawdzić, czy wszystkie instalacje są sprawne - dodaje Małgorzata Kuś. A to faktycznie może nieco potrwać.