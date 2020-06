Sieć Camaieu znika z Polski. Wielka wyprzedaż ubrań we wszystkich sklepach stacjonarnych

Gdzie dziś szukać tanich ubrań? Na pewno w sklepach francuskiej sieci Camaieu. Rzeczy tańsze nawet o 50 proc. i to bez żadnych gwiazdek i wyłączeń, że promocja dotyczy tylko wybranych ubrań. Sieć całkowicie wycofuje się z Polski, więc wyprzedaż obejmuje cały asortyment – i to jest dobra wiadomość. Zła jest taka, że wyprzedaże zaczęły się kilki dni temu i wybór na wieszakach jest nieduży.

Dziennikarka WP wybrała się we wtorek na zakupy i zrelacjonowała, że zainteresowanie zakupami było ogromne. Sprzedawczyni w jednym ze sklepów w Warszawie przyznała, że w weekend zakupy zrobiło niemal tysiąc klientek.

Marka Camaieu powstała w grudniu 1984 r. we Francji. W Polsce pierwszy sklep tej marki powstał w 2000 r. Od tego czasu w naszym kraju pojawiło się 25 stacjonarnych sklepów Camaieu, które w ciągu najbliższych 2-3 tygodni całkowicie znikną z rynku.

Wycofanie jej z Polski jest poniekąd pokłosiem koronawirusa i tego, że wszystkie marki odzieżowe mają teraz pod górkę. Ale to nie jedyny powód: francuska spółka miała już wcześniej duże problemy finansowe, a od 2019 roku działał w niej zespół, który opracowywał plan transformacji. Obecnie, po tym jak spółkę dodatkowo przygniótł kryzys, znalazła się ona pod zarządem komisarycznym.

Zakupy w Camaieu będzie można robić do 17 czerwca, chyba że wcześniej wszystko się "rozejdzie". Na zakupy trzeba stawić się osobiście, bo sklep internetowy już nie działa.

Camaieu nie jest pierwszą, znaną marką odzieżową, która w ostatnim czasie wycofała się z polskiego rynku. Zniknęły np. marki obuwnicze Aldo i Centro, w 2015 roku sklepy w Polsce zamknął GAP, w 2017 roku to samo uczynił brytyjski Marks & Spencer. Wiosną zeszłego roku zniknęły sklepy New Look. Jesienią 2019 r. z obecności na polskim rynku zrezygnowała norweska sieciówka Cubus.