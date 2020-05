Sieci handlowe. Powstał pierwszy ranking oceniający zaangażowanie w "dobrostan kur niosek"

Od pewnego czasu sieci handlowe lubią się chwalić tym, że na sercu leży im dobrostan kur, wobec czego nie będą sprzedawać jajek pochodzących od kur z chowu klatkowego. Ściśnięte w małych klatkach, nigdy nie widzące światła słonecznego, faszerowane karmą – ich rola sprowadza się wyłącznie do tego, by jak najszybciej znieść jajka. Czysta linia produkcyjna, tyle że znajdują się na niej żywe istoty.

Aktywiści Stowarzyszenia Otwarte Klatki sprawdzili, na ile deklaracje sklepów idą w parze z rzeczywistymi działaniami. W ramach kampanii "Jak one to znoszą?" sporządzili ranking sieci supermarketów, które do 2019 roku zobowiązały się wycofać ze sprzedaży jaja z chowu klatkowego – czyli oznaczone numerem trzy - najpóźniej do 2025 roku.