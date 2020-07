Skarbówka będzie jeździć luksusowymi autami. Przetarg na 32 samochody

Mają one trafić do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie odpowiedzialnej m.in. za kontrole i egzekucje podatków. Szczególną uwagę budzi 12 aut z zamówionej puli.

W specyfikacji napisano m.in., że muszą mieć określone rozmiary, przynajmniej 300 koni mechanicznych, napęd na cztery koła, automatyczną skrzynię biegów i silnik 1900–2000 cm sześc., klimatyzację automatyczną dwustrefową, podgrzewane fotele i minimum 10 głośników do słuchania muzyki.

Takie wymogi - jak czytamy w "Fakcie" - spełniają dwa modele. To sportowo-luksusowe limuzyny Audi S3 Sportback i BMW M135i xDrive. Oba kosztują ok. 190 tys. zł za sztukę.

Kontrowersje budzi też fakt, że zwykły przedsiębiorca, by odliczyć koszty firmowego auta, musi udowadniać funkcjonariuszom skarbowym, że wykorzystuje je wyłącznie do prowadzonej działalności, nie dla własnej wygody. Funkcjonariusza skarbówki to nie dotyczy.