Tarcza antykryzysowa. Matki z niższymi zasiłkami mają wyjście, ale muszą przerwać urlop

"Dziennik Gazeta Prawna" wskazuje, że rządowe tarcze nie zawierają przepisów chroniących opiekunów i z tego powodu matki tracą nawet kilkaset złotych miesięcznie. Jest jednak wyjście. Kobieta, która chce ograniczyć straty, może zdecydować się na przerwę w płatnym urlopie macierzyńskim. Wymaga to jednak dodatkowo zaangażowania w opiekę ojca, jeśli rodzina chce pobierać pieniądze przez maksymalny czas i w wyższej wysokości - pisze "DGP".

Możliwość czasowego obniżenie pracownikom wymiaru pracy i w związku z tym wynagrodzenia (do 20 proc.) to jedno z rozwiązań wprowadzonych przez rząd w ramach ograniczania gospodarczych skutków pandemii koronawirusa. "DGP" wyliczył, że to rozwiązanie jest wyjątkowo niekorzystne dla matek.