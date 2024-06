Skarbówka dostanie nowe narzędzie. "Fiskus będzie miał te dane na tacy"

Serwisy społecznościowe stały dla fiskusa wdzięcznym narzędziem do sprawdzania prawdomówności podatników. Zdarza się, że skarbówka wysyła do Polaków listy behawioralne, w których ostrzega, że ma wiedzę na temat prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. I zachęca do wywiązania się z obowiązków podatkowych, zanim sama zabierze się do kontroli.