Sklepy mogą wkrótce potrzebować licencji na sprzedaż papierosów. NIZP proponuje zmiany

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego chce wprowadzenia obowiązkowych licencji na sprzedaż wyrobów tytoniowych. Gdyby propozycje zostały zaakceptowane, zezwolenie będzie potrzebne nie tylko na alkohol, ale też na papierosy.

Jak podaje portal wiadomoscihandlowe.pl, pieniądze z opłat za licencję miałyby trafić do Funduszu Zdrowia Publicznego. Według symulacji wykonanych przez NIZP zasiliłyby w ten sposób budżet o nawet 273 mln złotych – jeśli opłata wyniosłaby 2100 zł od i była pobierana od 130 tys. punktów sprzedaży. Najmniej optymistyczny scenariusz wskazuje na wpływy w wysokości 53 mln złotych.

W prezentacji na Forum Ekonomicznym Juszczyk zaznaczał, że zbyt dużo Polaków pali wyroby tytoniowe – ok. 25-26 proc. Tracą przez to 17 procent życia – to więcej niż średnia w Europie Zachodniej.