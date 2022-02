Sklepy w Kijowie mają problem z zaopatrzeniem. Brakuje produktów na półkach

Względny spokój kijowskich ulic od czasu do czasu przerywają wybuchy i alarmy przeciwlotnicze (wieczorem na stolicę spadła rakieta balistyczna Iskander, na razie nie ma informacji o zniszczeniach i zgonach, władze miasta zaapelowały do mieszkańców o udanie się do schronów). Na ulicach pojawiły się wyświetlane informacje w języku rosyjskim, adresowane do rosyjskich żołnierzy, w których namawia się ich do opuszczenia Ukrainy, powrotu do domu bez zakrwawionych rąk i z czystym sumieniem.