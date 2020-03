Sklepy w Wielkiej Brytanii wprowadzają limity na zakup żywności

Inne sieci - Tesco and Boots – wprowadziły już wcześniej limity na popularne produkty, takie jak makaron, ryż, mydło. Dyrektor sieci Boot zauważył, że ewentualnym problemem będzie nie dostępność towarów w magazynach, lecz lawinowo rosnące zapotrzebowanie.

- Żadna sieć dostaw nie przetrwa nagłego, niespodziewanego wzrostu zapotrzebowania a produkty. Najważniejsze jest dla nas to, by z zakupów mogło skorzystać jak najwięcej osób – powiedział i zaapelował, by Brytyjczycy nie robili nadmiernych zapasów.