Sklepy w wigilię i święta. Do której godziny będą otwarte?

Choć wielu z nas na świąteczne zakupy wybierze się w ten weekend, to z pewnością są i tacy, którzy sklepy odwiedzą w wigilię. Będą musieli się jednak pospieszyć. Większość sieci handlowych zamknie swoje sklepy bardzo wczesnym popołudniem.

Jak informuje "Fakt", najbliższe dni to ostatni dzwonek na świąteczne zakupy. Do poniedziałku sklepy będą funkcjonować normalnie, niektóre nawet dłużej niż zwykle.

Do kiedy w wigilię czynne będą Biedronka, Lidl i inne markety? Zazwyczaj do wczesnych godzin popołudniowych.

Godziny otwarcia sklepów w wigilię

Biedronka - do 13:00

Lidl - do 12:30

Kaufland - do 13:00

Polo Market - do 13:00

Netto - do 13:00

Dino - do 13:30