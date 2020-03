Sklepy zabezpieczają się przed koronawirusem. Komfort dla pracowników i klientów

Odgradzające "ściany", płyny do dezynfekcji, krótsze godziny otwarcia. To tylko niektóre ze zmian, jakie wprowadziły w ostatnim czasie sklepy - głównie spożywcze. Wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i klientom. Widok smutny, ale potrzebny.

Sklepy wprowadzają coraz więcej zabezpieczeń przed koronawirusem dla kasjerów i klientów. (East News, Fot: Karol Makurat)