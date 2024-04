Skusiła się na wyprzedaż w ciężarówce Biedronki. "Minus 50 proc. na wszystko"

Klienci rzucili się na kolekcjonerską roślinę w Biedronce

Jak już informowaliśmy w WP, Biedronka przeżywa ostatnio oblężenie za sprawą nowej oferty. Od 18 kwietnia 2024 r. w sprzedaży jest kolekcjonerska roślina - Monstera "Thai Constellation". Ten okaz zazwyczaj kosztuje od 100 do 200 zł, ale w Biedronce można go zdobyć za 79,99 zł. Oferta obowiązuje do 24 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.