Skutki paniki przed koronawirusem. Makijażystkom i kosmetyczkom brakuje środków dezynfekcyjnych

Ze sklepów znikają produkty higieniczne, przede wszystkim mydło, ale nie tylko. Na strachu przed złapaniem koronawirusa może ucierpieć cały sektor beauty - makijaże, fryzjerstwo, kosmetyka. Jak przetrzebione hurtownie medyczne odbiją się na rynku kosmetycznym?



Środki do dezynfekcji powierzchni czy skóry, rękawiczki z nitrylu lub lateksu, maseczki ochronne, jednorazowe prześcieradła - to przedmioty codziennego użytku nie tylko zawodów medycznych, ale też kosmetycznych. Ale w panice przez koronawirusem ludzie zupełnie niezwiązani z tymi branżami wykupują wszystko, co związane z ochroną przeciwbakteryjną. Problem uzmysłowiłam sobie rozmawiając ostatnio ze znajomą wizażystką.

- Ok. 2 tygodnie temu zauważyłyśmy z koleżankami, że mamy bardzo duży problem z zamówieniem środków do dezynfekcji. - mówi Justyna Bartel, właścicielka studia Lisi Pędzel. - Część zajmuje się makijażem, część linergistyką (czyli makijażem premanentnym), one są nam niezbędne do pracy i wymagane przez sanepid. Używamy ich do dezynfekcji sprzętu, dłoni czy powierzchni i są kluczowe dla bezpieczeństwa klientów. Nagle okazało się, że nie da się ich kupić, poznikały.

Justyna pokazuje mi, że Skinsept, płyn do dezynfekcji skóry, normalnie kosztuje ok. 20 zł za małą butelkę 350 ml. Aktualnie albo go po prostu nie ma w hurtowniach, albo jest sprzedawany w sieci za 200 zł. Podobnie ma się sprawa z innymi środkami do dezynfekcji powierzchni i narzędzi, które są na bazie alkoholu izopropylowego. - Przebitka potrafi być nawet 20-sto krotna - mówi Maja Ogonowska, makijażystka i vlogerka. A najdziwniejsze jest to, że ktoś w takiej cenie to kupuje.

Zastanawiam się, po co "zwykłym" ludziom takie specjalistyczne produkty, np. jednorazowe prześcieradła służące do przykrywania leżanek w czasie zabiegu. Moje ekspertki też się nad tym zastanawiają.

- Mnie też ciekawi, po co ludziom panikującym przed koronawirusem takie produkty. Albo np. budowlane maseczki przeciwpyłowe, to już w ogóle kosmos. - mówi Maja Ogonowska. - Nie jestem nawet pewna, czy ludzie wiedzą jak używać prawidłowo tych środków. Chyba nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę ważniejsze jest dokładne mycie dłoni przez 30 sekund - dodaje Justyna Bartel.

Branża już za chwilę może odczuć skutki społecznej paniki. Póki co, większość ma jeszcze zapasy sprzed epidemii, ale co dalej? - Każdy się boi, że zapasy w którymś momencie się skończą i będzie trzeba kombinować te produkty za jakieś dziwne ceny. Rzeczywiście, może to się odbić później na cenach usług, ale widzę inną tendencję. Wiele moich koleżanek odwołuje albo przekłada wizyty, jeżeli jest to możliwe, bo nie jest to np. makijaż ślubny. Informują też klientki, żeby nie przychodziły, przekładały wizyty, jeżeli kichają, czują się chore, a nawet jeżeli po prostu obawiają się przychodzić z uwagi na aktualną sytuację. - mówi Maja Ogonowska. Ona sama - jak mówi - póki co pracuje normalnie.

W przeciwieństwie do osób prywatnych, osoby prowadzące tego typu działalność nie mogą zrobić sobie same takich środków. W przypadku kontroli sanepidu muszą być to produkty z odpowiednią naklejką, z podaną datą ważności. - Kupujemy środki z tych samych hurtowni medycznych co szpitale. - mówią moje ekspertki. Ale nawet szpitale mają już problem i w brakach środków chemicznych, nie pomaga ratowanie się znajomościami w placówkach medycznych.

Szczęście w nieszczęściu, aktualny zimowy sezon dla branży beauty jest sezonem trochę martwym. Ale co będzie wiosną? Pozostaje mieć nadzieję, że wszystko do tego czasu się uspokoi, bo inaczej trzeba będzie się liczyć z podwyżkami cen.