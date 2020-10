Służba zdrowia. Pacjenci nie mogą dostać się ani dodzwonić się do przychodni, ujawniła to kontrola

- Zaczęliśmy dostrzegać, że teleporady medyczne wymagają interwencji, szczególnie po przełomie wiosny i lata - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. - Widzieliśmy, że bywają one pretekstem do ograniczania dostępu do opieki zdrowotnej - tłumaczył szef resortu zdrowia.