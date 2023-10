Słynna turystyczna miejscowość odzyska połączenie kolejowe. PKP biorą się do pracy

Po zakończeniu prac będzie możliwe wznowienie ruchu pociągów na nieczynnej od 2010 roku linii. Mieszkańcy zyskają dostęp do pociągów pasażerskich z wygodnych peronów na stacjach i przystankach, które będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Podróż pociągiem regionalnym między Mikołajkami a Olsztynem ma być możliwa w czasie ok. 90 minut, a pomiędzy Mrągowem a Olsztynem - ok. 60 minut. Czas przejazdu pociągu regionalnego do Ełku z Mikołajek wyniesie natomiast blisko 50 minut, zaś z Mrągowa – ok. 75 minut.