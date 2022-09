Słynny festiwal wraca do Bawarii po pandemii. Uczestniczy odczują jednak skutki inflacji

Inflacja nie ominęła festiwalu

Zdania co do liczby gości są podzielone - jedni spodziewają się jej zwiększenia, inni jednak obawiają się, że na wydarzeniu pojawi się mniej odwiedzających. Wszystko przez rosnące ceny. Piwo od 2019 r. podrożało o 16 proc. Za litrowy kufel trzeba teraz zapłacić od 12,60 do 13,80 euro.