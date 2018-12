Smålån, a kredittkort - czyli co wziąć pod uwagę przy zakupach na kredyt w Norwegii?

Okres przedświąteczny to czas, w którym jesteśmy bombardowani komunikatami marketingowymi. Wszędzie zachęca się nas do tego, aby kupować jeszcze więcej - jedzenia, prezentów, dekoracji, a nawet niepotrzebnych gadżetów. W ferworze zakupów może się jednak okazać, że na swoim koncie niebezpiecznie zbliżasz się do zera… Mieszkasz w Norwegii i potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź, z jakich rozwiązań możesz skorzystać.



W Norwegii terminem låne określane są w zasadzie wszystkie kredyty i pożyczki dostępne na rynku. Możemy więc zaliczyć do nich m.in. smålån, czyli odpowiednik mikropożyczki, kredittkort (kartę kredytową) oraz forbrukslån - kredyt konsumencki. Które z nich najlepiej sprawdzi się, jeśli potrzebujesz przedświątecznego finansowego wsparcia?

Smålån - mini pożyczka na mini wydatki

Smålån uten kredittsjekk to mała pożyczka bez zabezpieczeń. Niższa kwota to niższa ewentualna strata dla firmy, ale i spore ryzyko braku spłaty. Pomimo tego w przypadku smålån większość pożyczkodawców bierze to ryzyko na siebie i nie wymaga żadnej formy zabezpieczenia. Prawdopodobnie wynika to ze społecznego zaufania - według statystyk w Norwegii spłacane jest aż 98% wszystkich låne.

Dzięki zaawansowanej technologii proces składania wniosku o smålån zajmuje parę minut - można to zrobić drogą internetową poprzez BankID. Jeśli złożysz wniosek rano, pieniądze mogą znaleźć się na Twoim koncie tego samego dnia. Z tego względu tego typu pożyczki nazywa się również smålån på dagen (do wzięcia w jeden dzień).

Jak otrzymać małą pożyczkę? Szczegółowe warunki otrzymania smålån będą się różnić w zależności od firmy. Zazwyczaj należy spełnić następujące wymogi:

• stały dochód,

• brak innych zobowiązań finansowych (pożyczek, kredytów, rat),

• ukończony 23. rok życia,

• norweskie obywatelstwo,

• zamieszkiwanie na terenie Norwegii od minimum 5 lat.

Biorąc pod uwagę powyższe warunki, mogą kusić Cię oferty firm, które nie mają żadnych wymogów wobec wnioskodawców. To jednak powinien być dla Ciebie sygnał ostrzegawczy. Jeśli firma jest gotowa przyznać smålån komukolwiek “od ręki”, to najprawdopodobniej oszustwo.

Kredittkort - wsparcie nie tylko na święta

To nic innego jak zwykła, tradycyjna karta kredytowa. Norweskie banki zazwyczaj wydają karty Visa lub MasterCard, chociaż niektóre z nich mają własne kredittkort (jak np. Bank Norwegian). Oprócz dodatkowego zastrzyku gotówki dostępnego w dowolnym momencie właściciel karty często może korzystać z szeregu udogodnień.

Wśród nich znajdziesz m.in. ubezpieczenie podróży. Jeśli będziesz musiał odwołać opłacony wyjazd, bank bez większych problemów zwróci pieniądze na kartę. Procedura wygląda tak samo w razie oszustwa - w większości przypadków bank nie obciąży Cię żadnymi kosztami. Kredittkort może posiadać również cashback, czyli system, który polega na zwrocie części wydatków za każdą dokonaną transakcję.

Kredittkort doskonale sprawdzi się w przypadku osób, które potrzebują dodatkowych pieniędzy, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, musisz mieć możliwość spłaty w terminie. Każda karta kredytowa posiada swój betalingsfri periode, czyli termin wolny od spłaty. Zazwyczaj wynosi on 30-60 dni. Oznacza to, że jeśli w tym czasie dokonasz zwrotu należności, nie zostaną naliczone żadne odsetki. Jeśli jednak nie uda Ci się dotrzymać terminu, oprocentowanie może wynosić nawet 25%.

“Kredytówka” opłaca się więc tylko wtedy, jeśli posiadasz stały, dość duży dochód, a wsparcia finansowego potrzebujesz tylko sporadycznie, np. przed wypłatą. Nie zalecamy decydowania się na kredittkort, jeśli nie jesteś w stanie dokonać spłaty w wyznaczonym czasie. Przekraczanie terminu to nie tylko źródło dodatkowego stresu - będziesz musiał również oddać znacznie więcej, niż wydałeś.

Forbrukslån - czy warto?

Forbrukslån to kredyt konsumencki, którego wysokość dochodzi nawet do 500 tys. koron norweskich (około 200-250 tys. złotych). W zasadzie niemożliwe jest jego otrzymanie bez dobrej historii kredytowej oraz dodatkowego zabezpieczenia. Co zachęca Norwegów do brania forbrukslån? Duża wysokość kredytu przy dość niskim oprocentowaniu (nawet 8-9%) i całkowitej swobodzie w wydawaniu pieniędzy.

Kredyt konsumencki to świetne rozwiązanie, gdy czekają Cię znaczące wydatki - remont mieszkania, zakup samochodu czy ekskluzywna podróż. Forbrukslån raczej nie sprawdzi się jednak w przypadku zakupów świątecznych. Oprócz dłuższego czasu na wydanie decyzji musisz również zapewnić zabezpieczenie dla banku. Jeśli nie posiadasz wartościowych własności (np. samochodu, domu, łodzi), bank pobierze kaucję w formie pieniężnej - a na to zapewne nie możesz sobie pozwolić.