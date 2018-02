1 z 11 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy WP Finanse amazon + 1 wypadki w pracy Aleksandra Stanek 2h temu 1 z 11 Śmierć w polskim Amazonie, dramat Ukrainki w pralni. Wypadki przy pracy coraz większym problemem Coraz więcej wypadków Fotolia Podziel się Na terenie polskiego oddziału Amazona w Szczecinie-Kołbaskowie po nocnej zmianie znaleziono martwego pracownika. Kilka tygodni wcześniej potwornie okaleczona podczas pracy w pralni została młoda Ukrainka. Kolejne wypadki wywołują dyskusję wokół warunków pracy w polskich zakładach. Podgrzewają ją oficjalne dane. Wypadki przy pracy są w Polsce coraz większym problemem. Z roku na rok ich liczba rośnie. Z ostatnich dostępnych danych GUS wynika, że w trzech pierwszych kwartałach 2017 roku wypadkom przy pracy uległo ponad 56 tys. osób; to o 0,7 proc. więcej niż w tym samym okresie ub. r. Zginęło 148 osób. Najczęstszą przyczyną wypadków wciąż pozostaje nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Jednak nie brakuje sytuacji, gdy pojawiają się poważne zastrzeżenia do warunków pracy w polskich zakładach. Ten rok nie wróży poprawy statystyk, dlatego przypominamy, co może wydarzyć się w miejscu pracy. Ku przestrodze... Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne