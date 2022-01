SMS o dopłacie do przesyłki. Poczta Polska ostrzega: to oszustwo

Nowe oszustwo. Uwaga na wiadomości SMS

Sprawcy podszywają się pod Pocztę, wysyłając SMS-y do potencjalnych klientów, w których są oni informowani, że konieczne jest dokonanie dopłaty do przesyłki, na którą czekają. Załączony do wiadomości link przenosi do sfałszowanej strony internetowej, udającej witrynę Poczty.