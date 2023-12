Śnieżynki mogą pomarzyć o takich pieniądzach. Mikołaj bije na głowę kurierów

Za mikołaja płacą bardzo dobrze

Zarobki mikołaja za godzinę pracy mogą wynosić od 27,5 do nawet 220 zł netto. Warto zauważyć, że to galerie handlowe oferują najniższe stawki, podczas gdy przedsiębiorcy są skłonni zapłacić znacznie więcej za pojawienie się mikołaja na firmowej wigilii. Pomocnicy mikołaja, tak zwane śnieżynki, mogą liczyć na nieco niższe zarobki, które wynoszą od 21,5 do 30 zł na rękę — informuje "Puls Biznesu".